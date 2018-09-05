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Arif Alvi, Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi

Pakistan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını açıklayan Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı Arif Alvi'nin, geçerli 660 oyun 352'sini alarak ülkenin 13. cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:16
Arif Alvi, Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi

Ülkedeki federal parlamentonun iki kanadı ile dört eyalet meclisinde dün yapılan seçimin resmi sonuçları ECP tarafından açıklandı.

Üç adayın yarıştığı seçimde geçerli 660 oy kullanıldığı belirtilen ECP açıklamasında, Alvi'nin 352 oy aldığı belirtildi.

Alvi'nin rakiplerinden muhalefetin ortak adayı Mevlana Fazlurrahman 184, Pakistan Halk Partisinin adayı Aitzaz Ahsan ise 124 oy aldı.

Bu sonuçlara göre 69 yaşındaki Alvi, Pakistan'ın 13. cumhurbaşkanı oldu.

Alvi, 9 Eylül'de görev süresi sona erecek Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in ardından görevine başlayacak.

"TÜM PAKİSTAN'IN CUMHURBAŞKANIYIM"

Alvi, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Bu makama geldiğim için Allah'a şükrediyorum, liderimiz İmran Han'a teşekkür ediyorum." diyerek cumhurbaşkanlığının ihtiyaç sahipleri ve dar gelirlilere fırsat olmasını ümit ettiğini söyledi.

Tüm partilere eşit uzaklıkta olacağı sözünü veren Alvi, "PTI'nın adayı olarak sadece onların cumhurbaşkanı değil tüm Pakistan'ın ve tüm partilerin cumhurbaşkanıyım. Bütün partilere eşit yakınlıkta olacağım." diye konuştu.

Alvi'nin Pakistan Cumhurbaşkanı olarak normal şartlardaki görevi 5 yıl sürecek.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:16
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