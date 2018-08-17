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Pakistan'ın yeni başbakanından önemli mesaj!

Pakistan'da ülkenin 22. başbakanı seçilen Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Han, kazandığı zafer sonrası önemli mesajlar verdi. İmran Han, "Bu ülkeyi yağmalayan insanlarla mücadele etme sözü veriyorum." diyerek yolsuzlukla mücadele edeceğini söyledi.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:24
Pakistan'ın yeni başbakanından önemli mesaj!

Pakistan Ulusal Meclisi'nde (NA), ülkenin 22. başbakanı seçilen Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, ilk konuşmasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele vurgusu yaptı.

NA'daki 342 üyenin 176'sının oyunu alarak başbakan seçilen Han, seçimin ardından meclis kürsüsünden ilk mesajlarını verdi.

PTI ile 22 yıldır iktidara gelme mücadelesi verdiğini hatırlatan Han, "Hiçbir diktatörün omuzlarında yükselmedim. Bu ülkede benden fazla mücadele etmiş bir lider varsa o da benim idolüm ve kahramanım olan Muhammed Ali Cinnah'tır." diye konuştu.

"Halkın özlemini duyduğu değişimi sağlayacağız." diyen Han, konuşmasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele sözü verdi.

Han, "Ülkemizde çok güçlü bir hesap verme mekanizmasına sahip olmalıyız. Aklanan kara paralar, sağlık, eğitim ve temiz suya harcanması gerekiyor. Başkalarının cebine giren paraları geri getireceğim. Bu ülkeyi yağmalayan insanlarla mücadele etme sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BURADA BENİ PROTESTO EDENLER"

Mecliste her ay iki kez, halkın ve milletvekillerinin sorularının cevaplandırılacağı soru-cevap oturumu yapacağını belirten Han, muhalefet partilerinin seçim usulsüzlüğü iddialarına ise "Bugün burada beni protesto edenler benim araştırılmasını talep ettiğim 4 seçim bölgesinde neden araştırma yapmadı? Ben soruşturma talep ettiğimde beni sadece yerleşik düzenin adamı olmakla suçladınız." cevabını verdi. 

Han, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile seçim usulsüzlüklerinin araştırılması konusunda ortaklaşa hareket edeceklerini de sözlerine ekledi. 

Han, yarın Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in huzurunda yemin ederek hükümeti kurma yetkisini alacak ve görevine resmen başlayacak.

MECLİS KARIŞTI

Başbakanlık seçimi öncesi ve sonuçların açıklanmasının ardından mecliste muhalefet sıralarından tepki geldi. 

Eski başbakan Navaz Şerif lehine tezahüratların yükseldiği PML-N'in lideri Şahbaz Şerif, Han'ın konuşmasının ardından kürsüye geldi. "Tüm dünyada bu seçimde usulsüzlük olduğu konuşuluyor." diyen Şerif, Pakistan Seçim Komisyonu ve diğer yetkilileri eleştirdi.

Seçim sonuçlarının açıklandığı sistemin seçim akşamı kasıtlı olarak kapatıldığını savunan Şerif, adil bir araştırma komisyonu kurulmadığı takdirde muhalefetin sokaklara döküleceği uyarısında bulundu. 

Meclisteki üçüncü büyük parti konumundaki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto-Zerdari ise hem PTI'yı hem PML-N'i eleştirerek, "Mecliste biz olmasak ne meclis başkanı ne de başbakan seçilirdi. Şimdi isteğimiz başbakanın 100 günlük yol haritası açıklaması ve 10 milyon kişiye istihdam oluşturup yoksulluğu bitirmesidir." dedi.

Han'ın sadece PTI'nın değil tüm Pakistan'ın başbakanı olduğunu söyleyen Butto-Zerdari, PML-N'yi ise "Tüm muhalif partiler Han'ın konuşmasını rahatça yapması konusunda söz verdi ancak PML-N sözünü tutmadı." diyerek eleştirdi. 

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 20:24
  1. Başbakan İmran Han
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