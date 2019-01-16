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Pakistan'ın Sindh eyaletindeki FETÖ okullarının TMV'ye devri tamamlandı

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki tüm FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devir işlemleri sona erdi

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:13
Pakistan'ın Sindh eyaletindeki FETÖ okullarının TMV'ye devri tamamlandı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı tüm okulların Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devir işlemleri tamamlandı.

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'de bugün yapılan temaslar sonucunda Anayasa Mahkemesinin aralıkta aldığı karar doğrultusunda okulların devri yapıldı.

Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak, TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur ve TMV Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Mustafa Özdil'in yer aldığı heyet ilk olarak Sindh Eyaleti İçişleri Bakanı Abdul Kabir Kazi ile bir araya geldi.

Pakistan Anayasa Mahkemesinin açıkladığı karar doğrultusunda FETÖ okullarını teslim almaya hazır olduklarını ifade eden heyet, daha sonra Karaçi'nin Gülşen-i İkbal bölgesinde bulunan kampüse giderek örgüte bağlı PakTürk okullarının eyaletteki tüm okullarını devraldı.

Özdil, AA muhabirine açıklamasında, eyaletlerdeki resmi temsilcilerle okulların devri için gerekli prosedürleri görüştükten sonra heyet tarafından daha sonra devir sözleşmelerinin imzalandığını söyleyerek "Kazi bize eyalet olarak TMV okullarından beklentileri olduğunu ve eyalette Türkçe öğrenimine büyük bir talep olduğunu söyledi. Biz de TMV olarak devraldığımız okullarda eğitim kalitesini yükselteceğimizi, Türkçenin yaygınlaştırılması ve Türk kültürüne yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışacağımızı ifade ettik." diye konuştu.

Pakistan Anayasa Mahkemesinin aralıkta aldığı karar doğrultusunda FETÖ terör örgütü ilan edilmiş, örgüte bağlı okulların TMV'ye devredilmesine karar verilmişti.

TMV, kararın ardından ülkedeki okulların merkezi olan İslamabad'daki ana kampüs ile diğer okulları devralmış ardından da önce Pencap sonra da Hayber Pahtunhva eyaletindeki okulları bünyesine katmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:13
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