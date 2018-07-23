'Pakistan'ın güçlü bir yönetime ihtiyacı var'

Pakistan Tahrik-i İnsaf Genel Başkanı İmran Han, 25 Temmuz'da yapılacak genel seçimler hakkındaki soruları yanıtladı.

"Statüko partileri 70 yıldır halkı hayal kırıklığına uğratıyor"

Suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Benazir Butto'nun Pakistan Halk Partisi (PPP) ve hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ı (PML-N) isim vermeden eleştiren Han, "Statüko partileri, 70 yıldır halkı hayal kırıklığına uğratıyor" ifadelerini kullandı.

İmran Han, "Birbirinin ardına ele geçirdikleri gücün tadını çıkardılar ancak teslim ederken hep güçlük yaşadılar. İşte bu nedenle halk artık yeni bir seçeneği şiddetle arzuluyor" diye konuştu.

"Pakistan'ın güçlü ve güvenilir bir yönetime ihtiyacı var"

Han, ülkedeki gidişat ve projeleri hakkında şunları söyledi:

"Pakistan'ın ekonomiden dış politikaya, hukuktan düzene birçok sorunu, bu sorunlarının çözümü için de güçlü ve güvenilir bir yönetime ihtiyacı var. Sadece güçlü bir hükümet ülkeyi kurtarabilir. İnşallah tek başımıza ya da bazı koalisyon ortaklarıyla hükümeti kurucağız. Ancak şunu da açıkça ifade etmeliyim ki PPP ve PML-N ile bir koalisyon kurmayacağız. Bu partiler ülkeyi yağmaladı. Onlarla bir koalisyon kurmaktansa muhalefet sıralarında oturmayı tercih ederim."

Han, PPP ve PML-N'in de aralarında olduğu bazı partilerin, seçim çalışmalarının adil olmadığına yönelik eleştirilerine ise, "Bu iki parti de yenileceğini anladı. Adaletsizlik üzerinden tartışma oluşturarak şimdiden yenilgilerine zemin hazırlıyorlar, ön alıyorlar" yanıtını verdi.

Yolsuzlukla mücadele

İmran Han, partisi hakkında "ordunun desteğiyle seçimi kazanacak" iddialarına da karşı çıktı.

Partisinin en önemli sloganının "yolsuzlukla mücadele" olduğunun ve bunun gençler başta olmak üzere ülkedeki birçok vatandaşı etkilediğinin altını çizen Han, "Yolsuzluk Pakistan'daki en önemli sorunlardan biri. Bizim bu soruna karşı verdiğimiz acımasızca mücadele sonucunda insanlar açıkça yolsuzluk hakkında konuşabiliyor" dedi.

Han, serveti ve nüfuzu nedeniyle yolsuzluklara karşı savaşamayacağı iddialarına ise, "Bizim yolsuzluk karşısındaki ideolojik duruşumuzu değiştiremezler" sözleriyle cevap verdi.

Seçimin favorilerinden

Han'ın partisinin 25 Temmuz seçimlerinden zaferle çıkacağı tahmin edilirken, 2013-2018'de iktidarda bulunduğu Hayber Pahtunhva eyaletinde de çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

Ülkenin en büyük eyaleti ve PML-N'nin kalesi olan Pencap'ta ise PTI'nın başa baş bir yarış götüreceği tahmin ediliyor.