Pakistan'ın Dakka Büyükelçiliğine hırsız girdi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Dakka büyükelçiliğine hırsız girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin gece yarısı Bangladeş'in başkenti Dakka'daki büyükelçilik binasında konsolosluk hizmetleri verilen bölüme girerek bilgisayarları çaldığı belirtildi.

Açıklamada Bangladeş polisine ve Dışişleri Bakanlığına verilen bilgi neticesinde bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtilirken, yerel makamlar ile Pakistan'daki Bangladeş misyonlarına protesto verildiği ifade edildi.

Bangladeş makamlarının ev sahibi olarak yabancı misyonların güvenliğinden sorumlu olduğunun vurgulandığı açıklamada, ayrıca diplomatik temsilcilerin bulunduğu yüksek güvenlikli bölgede böyle bir olay yaşanmasının endişe verici olduğu kaydedildi.

Pakistan'ın Dakka Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada çalınan bilgisayarlarda resmi belgeler ve hassas bilgilerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgenin çok korunaklı olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Tüm bunlara rağmen yaşananlar utanç verici, diğer yabancı misyonlar için kaygı vericidir." ifadesi kullanıldı.



