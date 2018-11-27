THY- Euroleague
0553 313 94 23

Pakistan'ın Dakka Büyükelçiliğine hırsız girdi

Hırsızlar, konsolosluk servisindeki bilgisayarları çaldı

27 Kasım 2018 Salı 14:01
Pakistan'ın Dakka Büyükelçiliğine hırsız girdi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Dakka büyükelçiliğine hırsız girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin gece yarısı Bangladeş'in başkenti Dakka'daki büyükelçilik binasında konsolosluk hizmetleri verilen bölüme girerek bilgisayarları çaldığı belirtildi.

Açıklamada Bangladeş polisine ve Dışişleri Bakanlığına verilen bilgi neticesinde bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtilirken, yerel makamlar ile Pakistan'daki Bangladeş misyonlarına protesto verildiği ifade edildi.

Bangladeş makamlarının ev sahibi olarak yabancı misyonların güvenliğinden sorumlu olduğunun vurgulandığı açıklamada, ayrıca diplomatik temsilcilerin bulunduğu yüksek güvenlikli bölgede böyle bir olay yaşanmasının endişe verici olduğu kaydedildi.

Pakistan'ın Dakka Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada çalınan bilgisayarlarda resmi belgeler ve hassas bilgilerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgenin çok korunaklı olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Tüm bunlara rağmen yaşananlar utanç verici, diğer yabancı misyonlar için kaygı vericidir." ifadesi kullanıldı.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:01
  1. Bangladeş
  2. Dakka
  3. Pakistan Bangladeş ilişkileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara para" gensorusu
    1. İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara..
    2. Karlov cinayetine ilişkin yeni..
    3. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    4. Çocuk zekasının ihtiyacı 7 gıda
    5. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    6. Güvenç Kurtar Ali Koç'a seslendi:..
    7. "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasına ilgi
    8. Fransa'daki gösterilerin bilançosu çok..
    9. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov..
    10. AK Parti'nin belediye başkan adayları..
    11. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    12. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    13. Son hali havadan görüntülendi! 2019'da..
    14. PKK/KCK'dan 544 kişi gözaltına alındı
    15. Galatasaray Şampiyonlar Liginde..
    16. Sn. Gül’e takdimimdir
    17. "İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka..
    18. Münbiçli aşiretlerden YPG/PKK'nın..
    19. Dinime dahleden bari Müselman olsa
    20. Arsene Wenger, dünya deviyle sahalara..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları