Pakistan’dan Yeni Zelanda’daki terör saldırısına kınama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda’da Müslümanlara karşı düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda’da ibadet eden Müslümanlara karşı düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonlanan terör saldırısını şiddetle kınandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Christchurch kasabasındaki 2 camiye düzenlenen saldırıda Pakistan asıllı bazı vatandaşların da olduğu aktarıldı. Açıklamada, ayrıca yaşanan olayın ortak insani değerleri hedef aldığı vurgulanarak Yeni Zelanda hükumetine en kısa zamanda suçluların gerekli cezaları almasını sağlamaları için çağrıda bulunuldu.