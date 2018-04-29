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Pakistan'dan uzay araştırmalarına dev bütçe

Ülkelerin hakimiyet kurmaya çalıştığı uzay araştırmalarına Pakistan ben de varım dedi ve 40 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı açıklandı.

29 Nisan 2018 Pazar 16:46
Pakistan'dan uzay araştırmalarına dev bütçe

Pakistan medyasındaki haberlere göre, parlamentoda görüşülen yeni mali yıl bütçesinden yaklaşık 40 milyon dolar, uzay ve uydu çalışmalarını yürüten Uzay ve Atmosfer Üstü Araştırmalar Organizasyonu (Suparco) için ayrılacak.

Bütçeden alacağı 40 milyon doların yaklaşık yarısını yeni projeler için harcayacak olan Suparco, 11 milyon dolarlık bölümü de çok amaçlı PakSat-MM1 uydusu için kullanacak.

MERKEZLER İÇİN 440 MİLYON DOLAR

Suparco ayrıca Lahor, Karaçi ve İslamabad'da birer uzay araştırma merkezi kuracak. PakSat-MM1 ile uzay araştırma merkezleri için yaklaşık 440 milyon dolar harcanması planlanıyor. 

PAKİSTAN DIŞ BAĞIMLILIĞI AZALTMAYI AMAÇLIYOR

Özellikle uzay araştırmaları ve uydu çalışmalarında Fransa ve ABD'ye bağımlı olan Pakistan, dış bağımlılığı azaltmanın yanında ülkenin GSM, GPS, internet, iletişim altyapısını geliştirmeyi ve askeri istihbarat çalışmalarında kendi uydularını kullanmayı amaçlıyor.

Pakistan'da 15 Temmuz'da genel seçim düzenlenecek.

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 16:46
  1. Pakistan
  2. uzay araştırmaları

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