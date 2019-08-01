0553 313 94 23

Pakistan'dan tutuklu Hint subayı için Hindistan'a teklif

01 Ağustos 2019 Perşembe 19:52
Pakistan'dan tutuklu Hint subayı için Hindistan'a teklif

ANKARA (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, tutuklu Hint subayı Kulbhushan Jadhav'a konsolosluk yardımı sağlanması için Hindistan'a teklifte bulunulduğunu bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Faysal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tutuklu Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'a yarın konsolosluk yardımı sağlanması amacıyla Hindistan'a teklifte bulunulduğunu belirtti.

Faysal, Hindistan Yüksek Komiserliğini resmi olarak bilgilendirdiklerini ve bu ülkeden cevap beklediklerini ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar da Pakistan'ın teklifini değerlendireceklerini ve diplomatik kanallardan iletişimi sürdüreceklerini bildirdi.

Hindistan, Pakistan'da tutuklu Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'a Viyana Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde konsolosluk yardımı sağlanması için geçen hafta İslamabad yönetimine çağrıda bulunmuştu.

- Kulbhushan Jadhav olayı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 17 Temmuz'da, Pakistan'ın 2016'da tutukladığı Hint deniz subayı Jadhav hakkında verilen idam kararının "Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi"ni ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirilmesine hükmetmişti.

Pakistan, Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla 3 yıl önce tutuklamış ve Jadhav 2 yıl önce idam cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme idam cezasının, Jadhav'ın tutuklanmasının ardından Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini kararlaştırmıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:52
  1. Hindistan
  2. Kulbhushan Jadhav
  3. pakistan
  4. tutuklu hint subayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği
    1. 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği
    2. 2019 ÖSYM tercih sonuçları ne zaman..
    3. Avrupa borsaları “güçlü bilançolarla”..
    4. Pazaryeri’nde hacı adayları dualar..
    5. MHP Lideri Bahçeli, İYİ Parti..
    6. ABD'li ve İngiliz askerler YPG..
    7. Bodrum'da Antik Pedasa Kenti'nde kazı..
    8. Edremit’te kaçak tütün operasyonu
    9. Ayvalık’ta 44 göçmen jandarmaya..
    10. Evleri küle döndü, mahalleli seferber..
    11. "Türkiye çok güçlü, çok iyi..
    12. Pakistan'dan tutuklu Hint subayı için..
    13. Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları..
    14. Bahçeli'den İYİ Partililere çağrı
    15. Bahçeli'den İYİ Parti kurultayı öncesi..
    16. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    17. Banyonuzda değişiklik yapmadan önce bu..
    18. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    19. Yemen'deki saldırıların bilançosu: 49..
    20. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    21. 'ABD kendini çıkmaza sokuyor'
    22. MHP Genel Başkanı Bahçeli: “3-4..
    23. Baraj gölüne giren genç boğuldu
    24. Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton..
    25. Memurlara zam teklifi ne zaman belli..
    26. Nicolas Pepe, Arsenal'da
    27. Düğünde pompalı tüfekle ateş eden..
    28. Milyonlarca memurun beklediği tarih..
    29. Jean Michael Seri: "Galatasaray gibi..
    30. İzmir’deki kazada emekli tümgeneral..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'