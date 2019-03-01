Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap: Memnuniyetle karşılıyoruz

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, ülkesi ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki bombalı saldırı nedeniyle iki haftadır süren ve iki ülkenin karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıkan gerilimi AA muhabirine değerlendirdi.



Türkiye'nin, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin azaltılmasında oynayabileceği rolü değerlendiren Büyükelçi Gazi, şunları kaydetti:



"Türkiye, Pakistan için büyük bir dost ve kardeş ülkedir. Türkiye, dünya çevrelerinde ağırlığı olan bir ülke. Türkiye'nin sadece mevcut gerilimi ortadan kaldırmak için değil, aynı zamanda Pakistan ve Hindistan'ın bir araya gelip Güney Asya'yı etkileyen ana mesele olan Keşmir konusunda sonuç odaklı bir görüşme yapmasını teşvik ederek bölgeye kalıcı barış ve istikrarın gelmesine yardım etme konusundaki ara buluculuk tekliflerini de memnuniyetle karşılıyoruz."

'Yanlış hesaplar pahalıya mal olur'

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın tarafların bir araya gelip konuşarak gerilimi düşürmesinden yana olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Gazi, "Aksi halde durum kontrolden çıkar ve iki ülke arasındaki herhangi bir yanlış hesap bölgeye pahalıya mal olur." ifadelerini kullandı.



Ülkesi ile Hindistan arasındaki gerilimin Hindistan'ın hava saldırılarıyla daha da tırmandığını ve sonuç olarak bugünkü duruma gelindiğini anlatan Gazi, "İki tarafın konuşması gerek. Anlamlı bir görüşme ile tüm sorunlar çözülebilir." diye konuştu.

"Biz gerilimi artırmayacağız ama gerekirse misilleme yaparız"

Pakistan'ın gerilimi artırmayacağını söyleyen Büyükelçi Gazi, gelişmelerin iki ülke arasında bir savaşa yol açmayacağı görüşünü dile getirdi.



erilimi artıran bir tutum söz konusu olursa, maalesef o zaman son çare olarak misilleme yapmaktan başka seçeneğimiz olmayacaktır. Sürecin böyle bir yola girmesini istemeyiz. Umarım sınırın öbür tarafındaki Hindistanlı ortaklarımız da aynı duyarlılığı gösterir." ifadesini kullandı.



Aklıselim uluslar için her zaman bir diplomatik çözüm yolu olduğunu vurgulayan Gazi, "Şuna kesinlikle inanıyorum ki, samimiyetle yaklaşıldığı zaman çözülemeyecek sorun yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



Çözümden yana bir yol izlenmesi gerektiğine işaret eden Gazi, "Biz buna hazırız. Umarız Hindistan tarafı da hazırdır." dedi. itidal telkin etmişti.