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Pakistan’dan teröre büyük darbe

Pakistan İçişleri Bakanlığı, terör örgütü Ceyş-i Muhammed’in lideri Mesud Azhar’ın kardeşi Abdur Rauf dahil 44 teröristin tutuklandığını açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 16:00
Pakistan’dan teröre büyük darbe

Pakistan İçişleri Bakanlığı, terör örgütü Ceyş-i Muhammed’in lideri Mesud Azhar’ın kardeşi Abdur Rauf dahil 44 teröristin tutuklandığını açıkladı.


Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Keşmir’in Hindistan tarafından yönetilen bölgesine 14 Şubat’ta bombalı saldırı düzenleyen Ceyşi Muhammed örgütüne, Pakistan tarafından büyük darbe vuruldu. Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, Ceyş-i Muhammed örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Afridi düzenlediği basın toplantısında, örgütün lideri Mesud Azhar’ın kardeşi Abdur Rauf dahil 44 teröristin tutuklandığını açıkladı.


Pakistan genelinde başlatılan Milli Hareket Planı çerçevesinde, terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde operasyonların ve tutuklamaların artması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:00
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