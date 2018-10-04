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Pakistan'dan önemli Türkiye açıklaması!

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Celal, Pakistan'ın Türkiye'yle savunma sanayii alanında iş birliğini artırmak istediğini açıkladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:48
Pakistan'dan önemli Türkiye açıklaması!

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'la görüştü. Pakistan'ın Ravalpindi kentendeki bakanlık binasındaki görüşmede Celal, Pakistan'ın Türkiye ile savunma sanayii alanındaki iş birliğini genişleterek ve güçlendirerek devam ettirme arzusunda olduğunu söyledi.

Türkiye, son dönemde Pakistan'la önemli savunma sanayii anlaşmaları yaptı.

Temmuz ayında yapılan anlaşmalarla Türkiye'den Pakistan'a 4 MİLGEM korveti ile 30 ATAK helikopteri satışı konusunda imzalar atıldı.

MİLGEM gemilerinin 2'si Pakistan'ın Karaçi kentinde, 2'si ise Türkiye'de inşa edilecek. Gemiler, 54 ila 72 ay arasında teslim edilecek.

Satışı yapılan 30 ATAK helikopteri ise Türkiye'nin tek kalemde yapılmış en büyük savunma sanayii ihracatı konumunda. Helikopterler 5 yıl içinde Pakistan'a teslim edilecek.

Türkiye de Pakistan'dan pilot eğitimi için askeri eğitim uçakları satın alıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:48
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  2. Türkiye
  3. islamabad
  4. Zübeyde Celal
  5. DÜNYA Haberleri

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