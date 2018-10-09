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Pakistan'dan önemli hamle! Başardılar

Pakistan ordusu, bin 300 kilometre menzilli füze denemesinin başarılı sonuçlandığını açıkladı.

09 Ekim 2018 Salı 20:00
Pakistan'dan önemli hamle! Başardılar

Pakistan ordusu, 1300 kilometre menzilli "Ghauri" füzesinin ilk denemede başarılı olduğunu duyurdu.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, hem konvansiyonel hem de nükleer başlık taşıyabilen füze sisteminin deneme atışının başarıyla gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, bin 300 kilometre menzilli füzenin ülkenin nükleer kapasitesini artıracağı ve bölgesel istikrarı bozacak hamlelere karşı caydırıcı olacağı vurgulandı.

Başarıyla gerçekleşen atışın ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ve Genelkurmay Başkanı Zübeyir Mahmud Hayat yetkilileri tebrik etti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:00
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