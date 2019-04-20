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Pakistan'dan İran'a protesto mektubu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili İran'ın İslamabad Büyükelçiliğine protesto mektubu gönderdi- Mektupta, teröristlerin İran topraklarında konuşlandığı buna karşın İran güvenlik güçlerinin teröristlere karşı eyleme geçmediği ifade edildi

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:21
Pakistan'dan İran'a protesto mektubu

ANKARA (AA) - Pakistan, perşembe günü Ormara'da 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İran'ın İslamabad Büyükelçiliğine protesto mektubu gönderdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili İran'ın İslamabad Büyükelçiliğine protesto mektubu gönderdi.

Mektupta, teröristlerin İran topraklarında konuşlandığı buna karşın İran güvenlik güçlerinin teröristlere karşı eyleme geçmediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kendilerini sınır güçlerinin üniformalarıyla kamufle eden 15-20 terörist, 18 Nisan sabaha karşı Buzi Top sahil yolunda barikat kurdu ve Ormara'dan Gwadar'a giden 3-4 otobüsü durdurarak, Pakistan ordusuna mensup 14 kişiyi öldürdü. Saldırının ardından sınır bölgesinden gelen teröristler aynı bölgeye geri döndü. İran sınırında eğitim kampları ve lojistik üsleri bulunan Beluç terör örgütlerinin merkezleri hakkında istihbarat, geçmişte İran istihbaratıyla birçok kez paylaşıldı ancak ne yazık ki şu ana kadar İran tarafı eyleme geçmedi."

Saldırının Pakistan için çok ciddi bir durum olduğuna dikkat çekilen mektupta, İran'a topraklarında faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, perşembe günü Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi öldürmüştü.

Saldırının sorumluluğunu üç Beluç örgütünün oluşturduğu Belucistan Özgürleştirme Cephesi (BRAS) üstlenmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de sosyal medya hesabından saldırıyı kınamıştı.

Bu arada Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin resmi daveti üzerine yarın İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:21
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