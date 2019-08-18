Pakistan'dan Hindistan'a nükleer silah cevabı

Hindistan Savunma Bakanı ülkenin 1998 yılında nükleer bir güç haline gelmesinden bu yana ülkenin nükleer silahlara ilişkin politikasının ilk kez değişebileceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Tehdit aynı zamanda Hindistan’daki azınlıklarının üzerinden Pakistan'a da yayılıyor. Birisi basitçe Google'a sorarsa RSS-BJP ile Nazi ideolojisi, etnik temizlik ve soykırım ideolojisi arasındaki bağlantıyı anlayabilir" dedi.

Khan açıklamasına, "Zaten Hintli Müslümanlar toplama kampları ve vatandaşlık iptali ihtimalleri ile karşı karşıya. Dünya, RSS'nin öfkeyle dolaştığını, nefret ve soykırım doktrinini durdurmak için şimdi harekete geçmediği sürece bunun toplum içinde yayılacağını not almalıdır" sözleri ile devam etti.

Hindistan Savunma Bakanı'nın ülkenin nükleer politikasında değişime gidilebileceğini açıklaması ile ilgili konuşan Khan, "Dünya faşist, ırkçı Modi hükümeti kontrolündeki Hindistan'ın nükleer cephaneliğinin emniyeti ve güvenliğini ciddi olarak düşünmelidir. Bu sadece bölgeyi değil dünyayı da etkileyen bir konudur" dedi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Gaffur, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğe neden olan tartışmalı Keşmir topraklarının nükleer bir çatışma noktası olabileceğini söyledi. Gaffur açıklamasında, ''Pakistanlı silahlı kuvvetleri uzun vadeli bir mücadeleye ve karşılık vermeye hazır'' ifadelerini kullandı.