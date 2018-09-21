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Pakistan'dan Çin'e Uygur çağrısı! "Baskıları azaltın"

Pakistan medyasında yer alan habere göre; Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Yao Cing ile buluşmasında Uygurlara uygulanan baskıların ve çıkarılan yasaların aşırıcılığı beslediğini kaydetti.

21 Eylül 2018 Cuma 15:22
Pakistan'dan Çin'e Uygur çağrısı! "Baskıları azaltın"

Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Yao Cing'e, Uygurlara uygulanan baskının azaltılması çağrısında bulundu.

Pakistan medyasında yer alan habere göre Kadri, Cing ile buluşmasında uygulanan baskıların ve çıkarılan yasaların aşırıcılığı beslediğini kaydetti.

"ÇİN SABIRLI ADIMLAR ATMALI"

Çin'e hoşgörüsüzlüğü engellemek ve uyumu sağlamak için sabırlı adımlar atması gerektiğini söyleyen Kadri, Sincan eyaletinde yaşayan Müslüman Uygurlara uygulanan baskının azaltılması çağrısı yaptı.

Kadri ayrıca Pakistanlı din adamlarının bölgeyi ziyaret etmesine izin verilmesinin aşırıcılığın sona ermesinde ve ılımlı düşüncelerin yayılmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

Çin Büyükelçisi Cing de Pakistanlı bakana din adamlarının Sincan bölgesine girişinin sağlanması için Çin hükümeti tarafından adımlar atılacağı sözünü verdi.

BM, ÇİN'E ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Pakistan'dan Çin'e bir çağrı da ülkenin Çin sınırında bulunan Gilgit Baltistan Eyalet Meclisi'nden gelmişti. Meclis bu yıl başında Pakistanlılarla evli 50 Uygur kadının Sincan'da tutuklanması üzerine Çin'e kadınların serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyinde yaptığı konuşmada, Sincan’da siyasi eğitim kampları bulunduğu iddialarının son derece rahatsız edici olduğunu belirterek, Pekin yönetimine Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde gözlem yapmaya izin vermesi çağrısında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 15:22
  1. Pakistan
  2. Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri
  3. Çin
  4. Çin'in İslamabad Büyükelçisi Yao Cing
  5. Uygurlar
  6. Sincan eyaleti
  7. Çin hükümeti
  8. Gilgit Baltistan Eyalet Meclisi
  9. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet
  10. Cenevre
  11. BM İnsan Hakları Konseyi
  12. Sincan Uygur Özerk Bölgesi
  13. Pakistanlı din adamları

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