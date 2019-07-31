Pakistan’daki patlama güvenlik kamerasında Pakistan’da dün işlek bir caddede meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Pakistan’da dün işlek bir caddede meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Ketta’da bulunan işlek bir caddede dün yaşanan patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı patlamada polis aracı hedef alınmıştı. Polis, bombanın polis aracının yanına park edilmiş bir motosiklete yerleştirildiğini ve uzaktan kumanda ile patlatıldığını açıkladı. Patlama sonrası çevredeki iş yeri ve binalarda da maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.