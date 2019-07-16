0553 313 94 23

Pakistan'daki maden kazası

Çökme sonucu madende mahsur kalan 11 işçiden 2'si 40 saat sonra kurtarılırken, 8'inin cesedine ulaşıldı

16 Temmuz 2019 Salı 14:15
Pakistan'daki maden kazası

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'daki maden kazasında, ocakta mahsur kalan 11 işçiden 2'si 40 saat sonra kurtarıldı, 8 işçinin ise cesedine ulaşıldı.

Belucistan eyaletinin Degari bölgesindeki kömür madeninde pazar günü meydana gelen çökmenin ardından 11 işçi mahsur kaldı.

Eyalet Afet Yönetim Merkezi Genel Müdürü İmran Han Zarkun'un verdiği bilgiye göre, dün gece bir, bugün yürütülen çalışmalarda ise 2 işçi kurtarıldı.

Faciadan 40 saat sonra kurtarılan 2 işçinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirten Zarkun, 8 işçinin de cesedine ulaşıldığını ifade etti.

- Her yıl birçok maden kazası gerçekleşiyor

Belucistan Madencilik Bakanı Şefkat Feyyaz, dün yaptığı açıklamada, madende zehirli gaz biriktiğini söylemişti.

Zengin yer altı kaynaklarıyla bilinen Belucistan'da çalışma koşulları nedeniyle her yıl birçok maden kazası gerçekleşiyor. Eyalette ayrıca kaçak maden faaliyetleri de yürütülüyor.

Pakistan Maden İşçileri Federasyonunun verilerine göre, ülkede her yıl 100-200 işçi, çalışma şartları ve iş güvenliği kaynaklı nedenlerle hayatını kaybediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:15
  1. Belucistan Eyaleti
  2. kömür madeni kazası
  3. maden işçileri
  4. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal Belediyesi’nden, Gümüşhane Şiran Eldiğinliler Derneği’nde çevre bilinci ve sıfır atık eğitimi
    1. Kartal Belediyesi’nden, Gümüşhane..
    2. Başkan Çolakbayrakdar, "Teşekkürler..
    3. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    4. En çok izlenen dizi ‘Stranger Things’..
    5. Gamze ve Ezgi Bellona Kayseri..
    6. Annesini tabancayla kazara boynundan..
    7. İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları..
    8. Bakan Kurum: "Bizim milletimiz öyle..
    9. Pakistan'daki maden kazası
    10. Kayserispor umutlu
    11. Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği
    12. Saat Kulesi’nin koruma çemberi..
    13. Menteşeli Karatecilerden 10 Madalya, 2..
    14. Kayseri Valiliği’nden Dolandırıcılık..
    15. Uğurcan Gülay, Payasspor’da
    16. ‘Baba Kampa Gidelim’ projesi başlıyor
    17. Akdeniz ve Ege lezzetleri bir arada
    18. SAKBİS vatandaşlar tarafından sevildi
    19. Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
    20. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler