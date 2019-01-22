Pakistan'daki kazada ölü sayısı 27'ye yükseldi Akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da dün akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpıştığı kazada hayatının kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi. Sindh eyaletine bağlı Karaçi'den, Belucistan'ın Panjgur bölgesine giden otobüs, dün gece Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde, karşı yönden gelen akaryakıt yüklü tankerle çarpıştı. Polis yetkilisi Şabir Mengal, yaptığı açıklamada, kazada yola savrulan akaryakıt nedeniyle yangın çıktığını söyledi. Otobüste 33 kişinin bulunduğunu söyleyen Mengal, hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini, 1'i ağır 6 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.



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