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Pakistan'daki FETÖ okullarıyla ilgili flaş gelişme!

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Pakistan'daki Fetullahçı  Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların yönetimini devraldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 08:24
Pakistan'daki FETÖ okullarıyla ilgili flaş gelişme!

TMV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Yüksek Mahkemesinin  verdiği talimatla ülkede terör örgütü ilan edilen FETÖ'ye ait Pak-Türk Çağ Eğitim  Vakfı okullarının TMV'ye devri gerçekleşti.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, 28 Aralık'da aldığı kararla FETÖ'ye ait bir  vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan  edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat vermişti.

Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının TMV'ye devri konusunda görülen  davanın karar metninde mahkeme, bu vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri  doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesini ve vakfa ait okulların TMV'ye devrini  talep etmişti.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 08:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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