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Pakistan'daki Çin konsolosluğuna düzenlenen saldırı

Saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen kişi Afganistan'da öldü

27 Aralık 2018 Perşembe 13:07
Pakistan'daki Çin konsolosluğuna düzenlenen saldırı

KETTA (AA) - Pakistan'da Çin konsolosluğuna geçen ay düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen kişinin, Afganistan'da öldüğü bildirildi.

Pakistanlı yetkililer, iki polis ve iki sivilin hayatını kaybettiği Karaçi Konsolosluğuna düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıyı planlamakla suçlanan Belucistan Kurtuluş Ordusu liderlerinden Aslam Baloç ve 5 yardımcısının, Afganistan'ın Kandahar kentinde bir eve düzenlenen intihar saldırısında öldüğünü belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna geçen ay düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda iki konsolosluk polisi ile iki sivil hayatını kaybetmişti.



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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:07
  1. Afganistan
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  3. pakistan
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