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Pakistan'da zamlar ve IMF anlaşması protesto edildi

Cemaati İslami Partisi lideri ve senatör Siracül Hak:- "Hükümet, IMF ile yürümek istiyorsa ve vatandaş yoksulluk çekmeye devam edecekse sokaklara çıkmak ve hükümete karşı yürümekten başka çare yoktur"

19 Temmuz 2019 Cuma 20:07
Pakistan'da zamlar ve IMF anlaşması protesto edildi

RAVALPİNDİ (AA) - Pakistan'da son dönemde yaşanan zamlar, işsizlik ve Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) yapılan anlaşma protesto edildi.

Cemaati İslami Partisi (JI) tarafından, Ravalpindi kentinde düzenlenen "Halk Yürüyüşü" adlı protestoya JI lideri ve senatör Siracül Hak ile partinin önde gelenleri katıldı.

Liyakat Bağ parkında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestoda konuşan Hak, İmran Han hükümetinin yaklaşık bir yıldır görevde olduğunu hatırlatarak, "Bu hükümet bir yıldır görevde olmasına rağmen birçok hayati sorunu çözememiştir. Hala yeni kurulmuş bir hükümet gibi emeklemektedir." dedi.

Hak, yapılan IMF anlaşması ve diğer ülkelerle gerçekleşen borç anlaşmalarını eleştirerek, "Bu hükümet, halk tarafından mı seçildi yoksa başkaları tarafından mı?" diye sordu.

IMF anlaşmasının getirdiği zam yükünün ve enflasyon artışının en fazla normal vatandaşı etkilediğini vurgulayan Hak, "Hükümet, IMF ile yürümek istiyorsa ve vatandaş yoksulluk çekmeye devam edecekse sokaklara çıkmak ve hükümete karşı yürümekten başka çare yoktur." ifadesini kullandı.

Hak, ülke nüfusunun yüzde 20'den büyük bir oranının fakirlikle mücadele ettiğini, ekilebilir alanların yüzde 62'sinin ise kullanılmadığını sözlerine ekledi.

- Pakistan son bir yılda nakit yardım anlaşmaları imzaladı

Halk yürüyüşü son bir ayda Lahor, Multan ve Karaçi gibi kentlerde de düzenlenmişti.

Borçlarını ödemekte zorluk çeken Pakistan, son bir yılda IMF'yle 6 milyar dolarlık kredi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile toplamda 6,2 milyar dolarlık nakit yardım, Katar ve Çin'le de yatırım anlaşmaları imzaladı.

IMF ile yapılan anlaşma, vergi zamları ve fatura zamları yapmayı öngörüyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:07
  1. pakistan
  2. pakistan cemaat-i islami lideri siracül hak
  3. Pakistan Cemaati İslami Partisi
  4. Ravalpindi
  5. Siracül Hak

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