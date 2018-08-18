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Pakistan'da yeni kabine resmen açıklandı

Pakistan'da seçimin galibi PTI, yeni bakanlar kurulunu ve cumhurbaşkanı adayını kamuoyuyla paylaştı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:24
Pakistan'da yeni kabine resmen açıklandı

Pakistan'da 25 Temmuz seçimini kazanan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) yeni hükümeti ve cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Parti sözcüsü Favad Çaudri'nin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, kabinede 20 bakan bulunacak.

Sabah başbakan olarak yemin eden PTI lideri İmran Han'ın bakanlar kurulunda Dışişleri Bakanlığı görevini Makdum Şah Mahmud Hüseyin Kureşi üstlenecek.

PTI, 4 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ise partinin kurucuları arasında yer alan Arif Alvi'nin ismini verdi.

Alvi'nin adaylığı için 27 Ağustos'ta başvuru yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi, meclisin alt ve üst kanadıyla 4 eyalet meclisinde aynı anda yapılacak.

Yeni seçilecek cumhurbaşkanı, 9 Eylül'de görevi sona erecek Memnun Hüseyin'den sonra göreve başlayacak.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:24
  1. Pakistan
  2. Yeni kabine
  3. bakanlar kurulu
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