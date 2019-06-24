Pakistan'da uyuşturucu karşıtı eylem

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Narkotik Kontrol Bakanlığı Anti Narkotik Gücü (ANF) Komutanı Sayid Mübaşir Hasan, "Pakistan’da uyuşturucu bağımlılarının sayısının 7-10 milyon arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Hayatında en az bir kere uyuşturucu kullananların sayısıyla birlikte toplam nüfusun yüzde 10 ila 15’i kadar insanın uyuşturucu kullandığını düşünüyoruz." dedi.



ANF tarafından ülkenin başkenti İslamabad’da düzenlenen uyuşturucu karşıtı eylem sırasında AA muhabirine açıklama yapan Hasan, Afganistan’daki karışıklık sonucu büyüyen uyuşturucu ticaretinin en çok etkilediği ülkelerin başında Pakistan'ın geldiğini söyledi.



Pakistan’da son 5 yılda özellikle gençler arasında uyuşturucu kullanımının arttığını belirten Hasan, şunları kaydetti:

"Pakistan’da bugün 7-10 milyon arası düzenli uyuşturucu kullanan bağımlı olduğunu düşünüyoruz. Hayatında en az bir kere kullananlarla birlikte 210 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10 ila 15’i kadar insanın uyuşturucu kullandığını düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda okul çağlarındaki gençlerde artan bir uyuşturucu kullanımı gözlemliyoruz. Sadece öğrencilerin yüzde 1’i bile kullansa bu çok büyük bir rakam. Bir çocuğun kullanımı bile çok büyük bir problem."



Yüksek kullanım oranı nedeniyle dünyada en yüksek sayıda uyuşturucu operasyonu yapılan ve uyuşturucu madde ele geçirilen ülkenin Pakistan olduğunu ifade eden Hasan, sorunun çözümü için sadece ANF’nin değil ailelerin, esnafın, okulların, yargının ve hükümetin de desteği gerektiğini kaydetti.



Uyuşturucu kullanımını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak için yaklaşık 80 aracın katıldığı konvoy oluşturuldu. Kent turu yapan konvoy, İslamabad’ın önemli merkezlerinden Faysal Camisi’nden başlanılan eylemi diğer bir önemli nokta olan Fatma Cinnah Parkı'nda sonlandırdı.