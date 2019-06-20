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Pakistan’da tren kazası: 3 ölü

Pakistan’ın Haydarabad şehrinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:41
Pakistan’da tren kazası: 3 ölü

Pakistan’ın Haydarabad şehrinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


Pakistan’da bir yolcu treniyle yük treni Haydarabad şehri yakınlarında çarpıştı. Yolcu taşıyan Jinnah Ekspresi çarpışma sonrasında raydan çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


Federal Demiryolları Bakanı Shiekh Rashid Ahmed, "Bir sürücü, bir yardımcı sürücü ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti" dedi. Yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve tüm yolcuların güvende olduğunu ifade eden Ahmed, konunun araştırıldığını ve bir saat içinde kısa bir raporun yayınlanacağını söyledi.


İstasyon Müfettişi Muhammad Rizwan, Karaçi’den Lahor’a giden Jinnah Express yolcu treninin Haydarabad yakınlarında bir yük treni ile çarpıştığını doğruladı. Rizwan, kesin kayıp sayısının henüz doğrulanamadığını ancak kurtarma ekiplerinin çarpışmada en az 3 kişinin öldüğünü bildirdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:41
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