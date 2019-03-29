Pakistan’da trafik kazası: 3 ölü
Pakistan’ın Muzaffargah şehrinde yoldan çıkan bir otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.29 Mart 2019 Cuma 10:31
Pakistan’ın Muzaffargah şehrinde yoldan çıkan bir otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Pakistan’da Sakhi Sarwar kasabasından Faisalabad şehrine gitmekte olan bir yolcu otobüsü Muzaffargah şehrinde yoldan çıkarak bir kamyona çarptı. Polis kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar Muzaffargah’taki District Headquarters (DHQ) Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ