Pakistan’da trafik kazası: 3 ölü Pakistan’ın Muzaffargah şehrinde yoldan çıkan bir otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Muzaffargah şehrinde yoldan çıkan bir otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan’da Sakhi Sarwar kasabasından Faisalabad şehrine gitmekte olan bir yolcu otobüsü Muzaffargah şehrinde yoldan çıkarak bir kamyona çarptı. Polis kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar Muzaffargah’taki District Headquarters (DHQ) Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.