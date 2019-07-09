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Pakistan'da televizyon sunucusuna silahlı saldırı

BOL News kanalı sunucusu Mureed Abbas ve yanındaki arkadaşı silahlı saldırıda öldürüldü

09 Temmuz 2019 Salı 21:09
Pakistan'da televizyon sunucusuna silahlı saldırı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yayın yapan BOL News haber kanalı sunucusu Mureed Abbas ile yanındaki arkadaşı, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyindeki Karaçi kentinde yaşanan olayda, bir kafede oturan Abbas ve arkadaşına yoldan geçen araçtan ateş açıldı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, göğsünden ve karnından vurulan Abbas ile arkadaşı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Abbas'ın daha önce kişisel husumet nedeniyle bazı isimlerden şikayetçi olduğunu açıklayan polis yetkilisi Şiraz Nazir, sunucunun bu kişilerce vurulmuş olabileceğini ifade etti.

Nazir, Abbas'ın şikayetçi olduğu kişilerden Atıf Zaman isimli şahsın ise saldırı sonrasında evinde intihar ettiğini belirterek, "Abbas'ın eşinin verdiği ifadeye göre cinayet şüphelisi Zaman, kurduğu iş için Abbas'tan 500 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 20 bin lira) borç almış ve Abbas bu parayı daha sonra geri istemiş." dedi.

Saldırının ardından Karaçi emniyeti, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 21:09
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