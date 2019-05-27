Pakistan’da sokaklarda ıslak havlu dağıtıldı Pakistan’ın Sind eyaletindeki Karaçi şehrinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesinin ardından halkı serinletmesi için sokaklarda ıslak havlu dağıtıldı.

Pakistan’ın Sind eyaletindeki Karaçi şehrinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesinin ardından halkı serinletmesi için sokaklarda ıslak havlu dağıtıldı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), Karaçi şehrinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 41 dereceye ulaştığını açıkladı. Meteoroloji dairesi, aşırı sıcakların 2 gün daha süreceği uyarısı yaptı. Şehirdeki devlet hastanelerinde alarm durumuna geçilirken, güneş çarpmasına karşı ilginç tedbirler alındı. Karaçi’de sokaklara koyulan kazanlardaki suyla küçük havlular ıslatılarak halka dağıtıldı. Pakistanlılar, ıslak havluları başlarına koyarak güneş çarpmasına karşı önlem aldı.

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