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Pakistan'da saldırganlar sivilleri hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Pakistan'da bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

29 Eylül 2019 Pazar 17:17
Pakistan'da saldırganlar sivilleri hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Durumu ağır olanlar var

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Hangu bölgesinde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından bir minibüse ateş açıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen saldırıda biri çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralananların Hangu’da bir hastaneye kaldırıldığı, 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Orakzai bölgesine giden minibüste aynı aileden 14 kişinin bulunduğu ifade edildi.

Dünkü saldırıda da 3 kişi ölmüştü

Saldırının ailenin husumetli olduğu şahıslar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği belirtildi. Polis, saldırganların kimliklerini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Öte yandan dün, Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:17
  1. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaleti
  2. silahlı saldırı
  3. Yerel kaynaklar
  4. Belucistan eyaleti
  5. Polis

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