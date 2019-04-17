0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Pakistan'da sel: 39 ölü

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:27
Pakistan'da sel: 39 ölü

KARAÇİ (AA) - Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında yer alan Hayber-Pahtunhva ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinde son iki günde meydana gelen sellerde 39 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İki eyalette çok sayıda ev ciddi hasar görürken, bazıları tamamen yıkıldı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların iki gün daha sürmesinin beklendiğini kaydetti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:27
  1. pakistan
  2. sel
  3. yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Adana merkezli 10 ilde..
    2. EGİAD’dan ‘zincirleri kıracak’ Kadın..
    3. Kadınlardan Başkan Tanğlay’a ziyaret
    4. ’Sıfır atık’ projesi kapsamında..
    5. Pakistan'da sel faciası: 39 ölü
    6. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler..
    7. Şehitler için yazdıkları şiirleri..
    8. Lenf bezlerinin büyümesi veya..
    9. Bursa’da kaçak midye operasyonu
    10. KARDEMİR 300 milyon TL kar dağıtacak
    11. Asya borsaları
    12. Endonezya’da 192 milyon seçmen..
    13. Bakanlık duyurdu: Bin 250 kişi yakalandı
    14. Diyarbakır'da 720 kilogram uyuşturucu..
    15. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    16. Kuru meyve sektörü 3 milyar dolar..
    17. Pakistan'da sel: 39 ölü
    18. MHK Başkanı Sabri Çelik, yarın basın..
    19. Feminist avukat ile meslektaşı..
    20. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal,..
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi