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Pakistan'da seçim bürosuna bombalı saldırı

Pakistan Takrik-i İnsaf Partisi milletvekili adayı Malik Aurangzeb'in seçim bürosuna el bombası atıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 19:34
Pakistan'da seçim bürosuna bombalı saldırı

Kuzey Veziristan'da Afganistan sınırındaki NA-48 seçim bölgesinde, vekil adayı Aurangzeb'in konuşma yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen el bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Pakistan medyasına açıklama yapan polis kaynakları, saldırının yaklaşık 150 kişinin katıldığı seçim ofisi açılışında yaşandığını ve yaralıların da çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 19:34
  1. Pakistan
  2. seçim bürosu
  3. bombalı saldırı

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