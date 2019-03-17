Pakistan'da trene bombalı saldırı düzenlendi!
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir tren yoluna önceden yerleştirilen bomba patlatıldı. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.17 Mart 2019 Pazar 13:51
Pakistan'ın Peşaver kentinden Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya giden 6 vagonlu trene saldırı düzenlendi.
En az 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren bir yerel polis şefi, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.
Bölgede doğalgaz ve doğal kaynakların bolluğu sebebiyle ayrılıkçı grupların zaman zaman saldırıları meydana geliyor.
Ayrıntılar geliyor..
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