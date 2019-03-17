Pakistan'da trene bombalı saldırı düzenlendi! Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir tren yoluna önceden yerleştirilen bomba patlatıldı. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Peşaver kentinden Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya giden 6 vagonlu trene saldırı düzenlendi. En az 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren bir yerel polis şefi, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı açıkladı. Bölgede doğalgaz ve doğal kaynakların bolluğu sebebiyle ayrılıkçı grupların zaman zaman saldırıları meydana geliyor. Ayrıntılar geliyor..

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