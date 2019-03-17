0553 313 94 23

Pakistan'da trene bombalı saldırı düzenlendi!

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir tren yoluna önceden yerleştirilen bomba patlatıldı. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

17 Mart 2019 Pazar 13:51
Pakistan'da trene bombalı saldırı düzenlendi!

Pakistan'ın Peşaver kentinden Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya giden 6 vagonlu trene saldırı düzenlendi.

En az 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren bir yerel polis şefi, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Bölgede doğalgaz ve doğal kaynakların bolluğu sebebiyle ayrılıkçı grupların zaman zaman saldırıları meydana geliyor.

Ayrıntılar geliyor..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:51
  1. pakistan
  2. saldırı
  3. Peşaver
  4. tren

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah16 dk önce
    Müslüman müslümanı öldürünce ayrılıkçı mı oluyor adı? Bunun adı terördür, masumları öldürmek terördür.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beylikdüzü’ne yeni mağaza
  1. Beylikdüzü’ne yeni mağaza
  2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
  3. "Bu şartlarda alınan bir puan da..
  4. Başkan Aktaş, kadın esnaflarla buluştu
  5. "İstanbul Ankara'sız, Ankara da..
  6. Bozbey esnafla buluştu
  7. Bellona Kayseri kümede kalmayı..
  8. (Özel) 65 yaşındaki kadına damadından..
  9. Ufuk Sarıca, Dünya Kupası'ndaki..
  10. 50 yaşından sonra tanıştığı bisikletle..
  11. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan,..
  12. "Özel çevre koruma bölgelerini 2,5 kat..
  13. Soyer: "Buca’nın İzmir’e vereceği..
  14. Özhaseki, Mogan ve Eymir’e plaj..
  15. Bahtiyar: “Katma değerli üretim ile..
  16. Güneydoğu’da istihdam hamlesi
  17. Başkan Yusuf Adli’den Yeni..
  18. Balıkesirli öğrenciler okulda..
  19. Pakistan'da saldırı! Çok sayıda ölü ve..
  20. Terör gazisinden başkan adayı Soydan’a..
  21. Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları..
  22. Çavuşoğlu ve Oktay’ın Yeni Zelanda..
  23. Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...
  24. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
  25. Adana’da otomobil ile hafif ticari..
  26. Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi..
  27. Başkan Orhan: “Vatan sevgisinin..
  28. Ekrem İmamoğlu, Patrik Mutafyan’ın..
  29. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik..
  30. Binali Yıldırım ve Fatih Belediye..
Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

Günün Karikatürü

17 Mart 2019
O terörist için mahkemeden ilk karar!
O terörist için mahkemeden ilk karar!
TOKİ projelerinin detayları belli oldu
TOKİ projelerinin detayları belli oldu