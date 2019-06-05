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Pakistan'da Ramazan Bayramı

Başkent İslamabad'da halk bayram namazı için kentin sembollerinden Faysal Camisi'nde toplandı- Bayramı erken kutladığı için eleştirilen Hayber Pahtunhva eyaletinde halk, bayramdan sonra bir gün kaza orucu tutacak

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
Pakistan'da Ramazan Bayramı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da Ramazan Bayramı kutlanmaya başladı.

Ülkenin başkenti İslamabad'da halk bayram namazı için kentin sembollerinden Faysal Camisi'nde toplandı.

Pakistan'da bayram günüyle ilgili tartışmalar da yaşandı. Ülkenin kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletinde ramazana ülkenin geri kalanından bir gün önce başlanmasının ardından bayrama da dün girildi.

Ülkenin Yayıncılık ve Enformasyon Bakanı Favad Çaudri'nin, eyaletin bu kararını eleştirmesi üzerine eyalet yönetiminden açıklama geldi. Açıklamada tüm eyalette bayramı dün kutlayanların bayramdan sonra bir gün kaza orucu tutacağı belirtildi.

Çaudri'nin her yıl tartışmalara konu olan ramazan tarihleriyle ilgili gelecek yıldan itibaren meteoroloji, uzay araştırmaları kurumları ve dini grupların birlikte çalışarak birkaç yıllık takvimin çıkarılması önerisine dini gruplardan olumsuz yanıt geldi.

- Türk Büyükelçisinden Urduca kutlama mesajı

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da hem Urduca bayram mesajı yayınladı hem de İslamabad'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Urduca mesajında Türkler ve Pakistanlıların iki farklı ülkede yaşayıp, iki farklı dil konuşsa da tek millet olduğunu belirten Yurdakul, Pakistan halkının bayramını kutladı.

Büyükelçilikte yapılan bayramlaşmada da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Yurdakul, ramazan gibi özel günlerde Türkiye'nin ve dünyanın geleceği için dua etmek gerektiğini dile getirdi.

Yurdakul, bayramın dünyaya barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.


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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
  1. Hayber Pahtunhva
  2. Islamabad
  3. İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul
  4. pakistan

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