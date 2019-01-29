Pakistan'da polis karakoluna bombalı saldırı: 10 yaralı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir polis karakoluna düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 8'i polis 10 kişi yaralandı. Ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin Loralai kentindeki saldırı, polis adayları için yapılan sınav devam ederken gerçekleşti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8'i polis, 2'si sivil 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölge polis kordonu altına alınırken yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı. Aynı bölgede 1 Ocak'ta da bir saldırı yaşanmış, sınır koruma birliğinin lojmanları ve eğitim merkezinin bulunduğu komplekse girmeye çalışan teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmıştı. Patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, başlatılan operasyonda da 4 terörist ölü ele geçirilmişti.



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