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Dünya Pakistan'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: Yaralılar var
Dünya

Pakistan'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: Yaralılar var

Pakistan’ın Ketta kentinde bulunan Ketta Havaalanı yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 23:55:00 - 2021-07-02 00:07:47
Pakistan'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: Yaralılar var

Pakistan’ın Ketta kentinde bulunan Ketta Havaalanı’na giden yol üzerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, patlamanın askeri aracın geçişi sırasında olduğunu belirtti.

Patlamada 6 kişi yaralandı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Ketta kentinde patlama meydana geldi. Ketta Havaalanı’na giden yol üzerinde meydana gelen patlamada, 6 kişi yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeni ile çevrede bulunan binalarında hasar aldığı aktarılırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Patlamanın meydana geldiği bölgenin güvenlik çemberi altına alındığını ifade eden polis, bomba imha ekibinin bölgeye çağırıldığını açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Belucistan İçişleri Bakanlığı, patlamada 5 kilogramdan fazla patlayıcı kullanıldığı belirtti. Belucistan Terörle Mücadele Dairesi (CTD) ise yaralıların durumunun kritik olduğunu aktararak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Görgü tanıkları, motosiklete yerleştirilen bir bombanın patlatıldığını ifade ederek, patlamanın askeri aracın geçişi sırasında meydana geldiğini belirtti.

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