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Pakistan’da patlama: 3 ölü, 15 yaralı

Pakistan’ın Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2019 Salı 19:42
Pakistan’da patlama: 3 ölü, 15 yaralı

Pakistan’ın Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.



Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’nin Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay sonucu bölgeye çok sayıda ambulans aktarılırken polis tarafından yapılan açıklamada henüz kimliği belirlenememiş teröristlerin özelikle halkı hedef aldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 19:42
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