Pakistan’da otobüs kazası: 11 ölü

Pakistan’ın Sanghar bölgesinde bir otobüs ile yerel bir araç olan bir rikşov ile çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın Sindh eyaletinin Sanghar bölgesinde bir otobüs ile yerel bir araç olan bir rikşov ile çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal ettiğini belirten yetkililer yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.