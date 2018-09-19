Pakistan'da Navaz Şerif serbest kalıyor

Pakistan'da cezaevinde tutulan eski başbakan Navaz Şerif, serbest kalıyor.

Yüksek mahkeme, yolsuzluk soruşturmasında 10 yıl hapis cezası alan Şerif ile kızı Meryem'in cezaevinden çıkmasına karar verdi.

Pakistan'da taşları yerinden oynatacak karar, genel seçimlerden kısa süre önce geldi.

Haziran ayında hapse atılan Şerif'in eşi Gülsüm Navaz, kanser tedavisi gördüğü Londra'da geçen hafta yaşamını yitirmişti. Şerif, kızı ve damadı, cenaze için beş günlüğüne hapisten dışarı çıkmıştı.

Navaz Şerif'e yönelik suçlamalar, Londra'nın Park Lane semtindeki Avenfield House'dan satın aldığı dört lüks daireyle ilgiliydi.

Aynı davada yargılanan eski başbakanın kızı Meryem Şerif'e de 7 yıl hapis cezası verilmiş, Şerif'in damadı Safdar Avan da bir yıl ceza almıştı.

'Avenfield Reference' adıyla anılan dava, 2015'te Panama Belgeleri'nin ifşasıyla başlamıştı.

Belgelerde Şerif'in çouklarının bazı offshore şirketleriyle bağlantılı olduğu ve bu şirketlerin aralarında Londra'daki lüks dairelerin de bulunduğu yabancı ülkelerde mülk satın almak için para aktarmakta kullanıldığı iddia ediliyordu.

Navaz Şerif şu anda kızı Meryem ile birlikte ağır hasta olan eşine bakmak için Londra'da bulunuyor.

Şerif'in açıklayamadığı mal varlıkları bulunduğu ve konuya ilişkin devlet kurumlarıyla işbirliği yapmadığı bildiriliyor.