0553 313 94 23

Pakistan'da Navaz Şerif serbest kalıyor

Pakistan'da yüksek mahkeme, eski başbakan Şerif ve kızı Meryem'in genel seçimlerden kısa süre öncesinde hapisten çıkmasına hükmetti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:27
Pakistan'da Navaz Şerif serbest kalıyor

Pakistan'da cezaevinde tutulan eski başbakan Navaz Şerif, serbest kalıyor.

Yüksek mahkeme, yolsuzluk soruşturmasında 10 yıl hapis cezası alan Şerif ile kızı Meryem'in cezaevinden çıkmasına karar verdi.

Pakistan'da taşları yerinden oynatacak karar, genel seçimlerden kısa süre önce geldi.

Haziran ayında hapse atılan Şerif'in eşi Gülsüm Navaz, kanser tedavisi gördüğü Londra'da geçen hafta yaşamını yitirmişti. Şerif, kızı ve damadı, cenaze için beş günlüğüne hapisten dışarı çıkmıştı.

Navaz Şerif'e yönelik suçlamalar, Londra'nın Park Lane semtindeki Avenfield House'dan satın aldığı dört lüks daireyle ilgiliydi.

Aynı davada yargılanan eski başbakanın kızı Meryem Şerif'e de 7 yıl hapis cezası verilmiş, Şerif'in damadı Safdar Avan da bir yıl ceza almıştı.

'Avenfield Reference' adıyla anılan dava, 2015'te Panama Belgeleri'nin ifşasıyla başlamıştı.

Belgelerde Şerif'in çouklarının bazı offshore şirketleriyle bağlantılı olduğu ve bu şirketlerin aralarında Londra'daki lüks dairelerin de bulunduğu yabancı ülkelerde mülk satın almak için para aktarmakta kullanıldığı iddia ediliyordu.

Navaz Şerif şu anda kızı Meryem ile birlikte ağır hasta olan eşine bakmak için Londra'da bulunuyor.

Şerif'in açıklayamadığı mal varlıkları bulunduğu ve konuya ilişkin devlet kurumlarıyla işbirliği yapmadığı bildiriliyor.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:27
  1. Pakistan
  2. Navaz Şerif
  3. Serbest kalıyor
  4. Flaş karar
  5. Pakistan eski Başbakanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve Brezilya arasında havacılık anlaşması
    1. Türkiye ve Brezilya arasında havacılık..
    2. Av tüfeğiyle eşini öldürüp polisi aradı!
    3. "Putin beni fare zehriyle öldürmeye..
    4. Rakibine tüküren Douglas Costa'nın..
    5. Bağışıklık sistemini ayakta tutmak..
    6. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    7. UEFA Uluslar Ligi fikstür
    8. Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman..
    9. Real Madrid - Roma maçı ne zaman saat..
    10. Devlet tiyatrolarından kovulan Levent..
    11. Valencia - Juventus maçı ne zaman saat..
    12. Hamilelik veya doğum nedeni ile işten..
    13. Deri kanserinin en önemli sebebi güneş
    14. Obsesif Kompulsif Bozukluk Türleri
    15. Diyarbakır'da sıcak dakikalar!
    16. PKK'da 'kadın terörist' krizi!..
    17. Kansızlık altta yatan bir hastalığın..
    18. Bakan Kurum İmar Barışı'nda toplanan..
    19. Türk Yıldızları'ndan Boğaz'da nefes..
    20. Karamollaoğlu uyardı: Türkiye'ye karşı..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk