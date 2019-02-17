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Pakistan'da Muhammed Bin Selman için olağanüstü güvenlik

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gidecek olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman için başkent İslamabad'da güvenlik en üst düzeye çıkarıldı.Pazartesi günü resmi tatil ilan edildi.

17 Şubat 2019 Pazar 13:59
Pakistan'da Muhammed Bin Selman için olağanüstü güvenlik

Pakistan'da bugün ve yarın temaslarda bulunacak Prens Muhammed Bin Selman için başkent İslamabad ve komşusu Ravalpindi'de pazartesi günü resmi tatil ilan edildi.

İslamabad Başkent Bölgesi Otoritesinden (CDA) yapılan açıklamaya göre, iki kentte de bin civarında polis güvenlik noktası kuruldu. Diplomatik temsilcilikler ve devlet binalarının bulunduğu kırmızı bölgeye ise ziyaret sırasında giriş tamamen kapatılacak.

Toplu taşımanın kalbi sayılan metrobüs seferleri Ravalpindi'de kısıtlı olarak yapılırken İslamabad'da ise tamamen durduruldu.

CDA, kentte cep telefonu, internet ve elektrik hatlarında kesintiler yaşanabileceği uyarısını yaparken küçük araçların kısıtlı ve yasak bölgeler dışında trafiğe çıkabileceğini açıkladı.

Hava sahası kapatılacak

Ravalpindi kentindeki Nur Han Askeri Havalimanı'na bugün öğleden sonra iniş yapacak Prens Muhammed Bin Selman'ın uçağı havadayken, inişte ve kalkışta İslamabad ve Ravalpindi hava sahasının hava trafiğine kapalı kalacağı da belirtildi.

Pakistan'da Suudi Prens için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. Prens ve beraberindeki heyetin güvenliği için kente bir hafta öncesinden 123 kraliyet muhafızı gelmiş ve kentin önemli noktalarıyla 8 otele yerleştirilmişti.

Heyetin kentteki ziyaretleri için Pakistan tarafından 300 cip de hazırlanmıştı.

Ziyaret boyunca Pakistan Başbakanlık Konutu'nda kalması beklenen Prens Muhammed Bin Selman için konutta spor salonu kurulmuş, konut çevresine yerleştirilen kraliyet muhafızları da görevlendirilmişti.

Ziyarette, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 20 milyar doları bulacak yatırım anlaşmalarının imzalanması öngörülüyor. Bu anlaşmalar Pakistan tarihinin en büyük ticaret anlaşmaları olacak.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:59
  1. Pakistan
  2. Prens Muhammed Bin Selman

YORUM YAZ

  • cengceng15 dk önce
    arap nefreti yayın yayın pompalayın nereye kadar gidecek bakalım
  • EKOLL EKOLL 42 dk önce
    Pakistan dostumuzu daha akli selim bilirdim.

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