Pakistan'da muhalefet partileri bir arada

Pakistan'da 25 Temmuz seçiminden sonra muhalefet olarak meclise giren 4 parti, birinci parti olan Pakistan Adalet Hareket'ne (PTI) karşı strateji belirlemek için bir araya geldi.

Pakistan Ulusal Meclisinin (NA) eski başkanı Ayaz Sadık'ın İslamabad'daki evinde buluşan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP), Birleşik Eylem Hareketi (MMA) ve Avami Ulusal Partisi (ANP) yetkilileri meclis içinde ve dışında PTI'ya karşı yürütecekleri çalışmaları değerlendirdi.

Alınan karara göre yemin töreni için açılacağı gün meclisin içinde ve dışında protestolar yapılacak. Ayrıca seçim usulsüzlükleri iddialarının gündeme alınacağı bir meclis komisyonu kurulacak.

Seçimin ardından yapılan "Tüm Partiler Konferansında" alınan "muhalefet liderleri yemin etmeyecek" kararı ise yeniden gözden geçirilecek.

Toplantıya katılan MMA lideri Mevlana Fazlurrahman, PTI'nın hükümeti kurmasının önlenmesi ve seçimde yaşanan usulsüzlüklerin meclis gündemine getirilmesi gerektiğini söyledi.

PML-N'i temsilen toplantıya katılan parti yöneticilerinden Müşahit Hüseyin, toplantıların gelecek günlerde de devam edeceğini belirterek, "Demokratik güçler bir araya gelerek meclis içinde ve dışında birleşik bir cephe oluşturuyor." dedi.

Hüseyin, toplantılarda ortak başbakan adayı, meclis başkanı adayı ve meclis başkan yardımcılarını belirleme konusunun görüşülmediğini de sözlerine ekledi.

PTI'ya ve seçimde usulsüzlük iddialarına karşı strateji geliştirmek için toplanan 4 partinin meclisteki toplam sandalye sayısı, birinci olan PTI'nın sandalye sayısından 2 fazla.

Ülke genelinde 25 Temmuz'da yapılan seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla PTI dışındaki partilerden itirazlar gelmeye başladı.

Seçimin ardından, MMA ve PML-N öncülüğünde toplanan Tüm Partiler Konferansı, sonuçlara itiraz edeceklerini ve seçimin yenilenmesi için ülke genelinde protestolar yapılacağını açıkladı.

Tüm Partiler Konferansına katılmayan ancak Karaçi'de açıklama yapan PPP lideri Bilaval Butto Zerdari ise seçim sonuçlarını meclis açılınca genel kurul gündemine getireceklerini söyledi.

Seçim günü oyların sayım işlemlerine geçilmesinin ardından da itirazlar gelmişti.

PML-N ve MMA başta olmak üzere birçok parti temsilcisi, parti görevlilerinin oy sayım işlemlerine alınmadığını ya da oyların sayıldığı yerlerden asker tarafından çıkarıldığını iddia etmişti.

Seçimin bir gün sonrasında basın açıklaması yapan PTI lideri İmran Han ise tüm partilere seslenerek hükümeti kurduğunda bu iddiaların hepsini araştıracakları sözünü vermişti.

Partiler seçimin şeffaf ve tarafsız bir biçimde yapılmadığını, ordunun PTI'nın kazanması için çalıştığını iddia ediyor.