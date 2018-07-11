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Pakistan'da milletvekiline bombalı saldırı! 12 kişi öldü

Miting sırasında canlı bomba üstündeki patlayıcıyı infilak ettirdi, milletvekili Bilur'un da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:26
Pakistan'da milletvekiline bombalı saldırı! 12 kişi öldü

Pakistan'da, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) mitingi  sırasında bir saldırganın üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu ilk  belirlemelere göre, milletvekili adayı Harun Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi  de yaralandı. 

Peşaver polisi, Peşaver'in Yakatoot bölgesinde, Bilur'un seçmenleriyle  buluştuğu sırada meydana gelen patlamanın bir canlı bomba saldırısından  kaynaklandığını açıkladı.

Saldırının ardından ağır yaralanan Harun Bilur ve diğer yaralılar,  bölgedeki bölgedeki Lady Reading Hastanesine kaldırıldı.

Hastane sözcüsü Zulfikar Babaheil, patlamada ağır yaralanan Bilur'un hastanede yaşamını yitirdiğini, bazı yaralıların  durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Hastane tarafından Harun Bilur dahil 12 kişinin öldüğü, aralarında  Bilur'un oğlunun da bulunduğu 35 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bilur'un babası Beşir Ahmet Bilur da Peşaver'de 2012'de düzenlenen bir  parti toplantısı sırasında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybetmiş, saldırıyı da Pakistan Taliban'ı üstlenmişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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