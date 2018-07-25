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Pakistan'da milletvekili adayına el bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan'da Milli Müslüman Liginin milletvekili adayı Faysal Nedim'in, seçim ofisine el bombalı saldırı düzenlendi. Nedim, düzenlenen saldırıda yaralandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:09
Pakistan'da milletvekili adayına el bombalı saldırı düzenlendi

Polis yetkilisi Adil Çandio, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ülkenin güneyindeki Latifabad'da oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala Nedim'in ofisine el bombası attığını açıkladı. 

Nedim ve şoförü, ofise girdikleri sırada düzenlenen saldırıda yaralandı. İkili, çevredeki hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:09
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