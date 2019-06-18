Pakistan'da mahsur kalan 7 dağcıdan 6'sı kurtarıldı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın İşkoman Vadisi'nde düşen çığ sonucu mahsur kalan 7 dağcıdan 6'sı kurtarıldı, birinin cesedi bulundu. Ülkenin kuzeyindeki Ghizar bölgesindeki 3 bin 500 metre rakımlı İşkoman Vadisi'nde dün düşen çığ nedeniyle mahsur kalan 4'ü İtalyan 7 dağcıya bugün helikopterle yapılan operasyonla ulaşıldı. Dağcılık ve tırmanma sporları alanında faaliyet gösteren Pakistan Alp Kulübünün Sekreteri Karrar Haidri, Muhammed İmtiyaz isimli Pakistanlı dağcının cesedine ulaşıldığını, sağ bulunan 6 dağcının helikopterle Gilgit'teki hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Pakistan'da son olarak martta dünyanın en yüksek dokuzuncu dağı olan Nanga Parbat'a tırmanmaya çalışan İtalyan Daniele Nardi ve İngiliz Tom Ballard hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.