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Pakistan'da mahsur kalan 7 dağcıdan 6'sı kurtarıldı

18 Haziran 2019 Salı 14:19
Pakistan'da mahsur kalan 7 dağcıdan 6'sı kurtarıldı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın İşkoman Vadisi'nde düşen çığ sonucu mahsur kalan 7 dağcıdan 6'sı kurtarıldı, birinin cesedi bulundu.

Ülkenin kuzeyindeki Ghizar bölgesindeki 3 bin 500 metre rakımlı İşkoman Vadisi'nde dün düşen çığ nedeniyle mahsur kalan 4'ü İtalyan 7 dağcıya bugün helikopterle yapılan operasyonla ulaşıldı.

Dağcılık ve tırmanma sporları alanında faaliyet gösteren Pakistan Alp Kulübünün Sekreteri Karrar Haidri, Muhammed İmtiyaz isimli Pakistanlı dağcının cesedine ulaşıldığını, sağ bulunan 6 dağcının helikopterle Gilgit'teki hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pakistan'da son olarak martta dünyanın en yüksek dokuzuncu dağı olan Nanga Parbat'a tırmanmaya çalışan İtalyan Daniele Nardi ve İngiliz Tom Ballard hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:19
  1. çığ düşmesi
  2. gilgit
  3. Nanga Parbat Dağı
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