Pakistan'da maden kazası! Çok sayıda ölü var
Pakistan'ın Kuetta kentinde bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında ilk belirlemelere göre 16 madenci hayatını kaybetti.05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:15
Hükümet yetkilisi Cavit Enver, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'nın Marghat köyündeki madende metan gazı patlaması olduğunu açıkladı.
Patlamada 16 madencinin öldüğünü belirten Enver, 9 madencinin yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.
Bölgedeki madenlerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için daha önce de kazalar olmuştu.
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