Pakistan'da korkunç saldırı! Ortalık kan gölüne döndü

Pakistan basınında yer alan haberlerde, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın Belucistan Avami Partisi (BAP) milletvekili adayı Raisani'yi hedef aldığı iddia edildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Raisani'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki ve Kuetta kentindeki hastanelere kaldırıldı.

Eski Belucistan Eyalet Başbakanı Navab Aslam Raisani'nin kardeşi olan Siraj Raisani, yeni kurulan BAP'ın milletvekili adayıydı. Raisani, 2011 yılındaki bir terör saldırısında 14 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Diğer saldırı ise eski bakan ve İslam Ulemaları Camiası Partisinin (JUI-F) önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani'nin ülkenin kuzeyindeki Bannu kentinde yaptığı mitingin sonunda düzenlendi.

Sabah saatlerinde yaşanan saldırıda Durrani'nin konvoyundaki 4 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı. Durrani ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Saldırının ardından konuşan Durrani, miting sona erdikten sonra aracına bindiğini ve aracın etrafı partililerce çevriliyken patlamanın yaşandığını belirterek, "Güvenlik güçleri beni tehditler noktasında uyarmıştı." diye konuştu.

MİTİNGLERE SALDIRILAR ARTIYOR

Pakistan'da ay başından bu yana mitinglere ve parti ofislerine düzenlenen saldırı sayısı 6'ya yükseldi. Son olarak dün gece Huzdar kentinde bir BAP ofisinde patlama olmuş ve 2 kişi yaralanmıştı.

Peşaver'de geçen salı düzenlenen intihar saldırısında Avami Halk Partisi milletvekili adayı Harun Bilur'un da aralarında bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan Seçim Komisyonu, bu bölgedeki seçimi ileri bir tarihe erteledi.

Temmuzun ilk haftasında ise iki saldırı düzenlenmişti. Pakistan Tahrik-i İnsaf Partisinin (PTI) seçim bürosuna düzenlenen ilk saldırıda 10 kişi, bir hafta sonraki ikinci saldırıda ise aralarında Muttahida Meclis-i Amal Partisi (Birleşik Eylem Konseyi - MMA) milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın da olduğu 7 kişi yaralanmıştı.