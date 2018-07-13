0553 313 94 23

Pakistan'da korkunç saldırı! Ortalık kan gölüne döndü

Pakistan'da iki miting sırasında meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 29 kişi öldü, 82 kişi de yaralandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 17:10
Pakistan'da korkunç saldırı! Ortalık kan gölüne döndü

Pakistan basınında yer alan haberlerde, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın Belucistan Avami Partisi (BAP) milletvekili adayı Raisani'yi hedef aldığı iddia edildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Raisani'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki ve Kuetta kentindeki hastanelere kaldırıldı.

Eski Belucistan Eyalet Başbakanı Navab Aslam Raisani'nin kardeşi olan Siraj Raisani, yeni kurulan BAP'ın milletvekili adayıydı. Raisani, 2011 yılındaki bir terör saldırısında 14 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Diğer saldırı ise eski bakan ve İslam Ulemaları Camiası Partisinin (JUI-F) önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani'nin ülkenin kuzeyindeki Bannu kentinde yaptığı mitingin sonunda düzenlendi.

Sabah saatlerinde yaşanan saldırıda Durrani'nin konvoyundaki 4 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı. Durrani ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Saldırının ardından konuşan Durrani, miting sona erdikten sonra aracına bindiğini ve aracın etrafı partililerce çevriliyken patlamanın yaşandığını belirterek, "Güvenlik güçleri beni tehditler noktasında uyarmıştı." diye konuştu.

MİTİNGLERE SALDIRILAR ARTIYOR

Pakistan'da ay başından bu yana mitinglere ve parti ofislerine düzenlenen saldırı sayısı 6'ya yükseldi. Son olarak dün gece Huzdar kentinde bir BAP ofisinde patlama olmuş ve 2 kişi yaralanmıştı.

Peşaver'de geçen salı düzenlenen intihar saldırısında Avami Halk Partisi milletvekili adayı Harun Bilur'un da aralarında bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan Seçim Komisyonu, bu bölgedeki seçimi ileri bir tarihe erteledi.

Temmuzun ilk haftasında ise iki saldırı düzenlenmişti. Pakistan Tahrik-i İnsaf Partisinin (PTI) seçim bürosuna düzenlenen ilk saldırıda 10 kişi, bir hafta sonraki ikinci saldırıda ise aralarında Muttahida Meclis-i Amal Partisi (Birleşik Eylem Konseyi - MMA) milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın da olduğu 7 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:10
  1. Pakistan

YORUM YAZ

  • kayıkayı1 sa önce
    bu tip patlamalar neden israilde abd de avrupada olmuyor???? eyyyyyy müslümanlar uyanın.mezhepciliği bölünmüşlüğü bırakın artık bir olun birlik olun.yetmedimi akan müslüman kanı.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
  1. Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi!..
  2. Ankara Zirvesi sonrası ABD..
  3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
  4. CHP'yi karıştıran dayak
  5. FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'..
  6. Türkiye Amerika grubundan ortak..
  7. Borsa günü yükselişle kapattı
  8. Adnan Oktar'ın yakın koruması firar etti
  9. Evde krem peynir nasıl yapılır?
  10. Halkı yoldan çıkaran Oktar: Devletimi..
  11. Meyve suyu nasıl yapılır?
  12. İşte Adnan Oktar'ın mal varlığının..
  13. 2018 2019 okul kayıtları ne zaman..
  14. Antalya'da Alman turist otel odasında..
  15. Patates hasadı başladı: Fiyatlar inecek
  16. Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında..
  17. Bakanlar kurulu sonrası önemli..
  18. Adnan Oktar örgütünün aylık kazancı..
  19. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
  20. Meksika'da AVM'nin çatısı çöktü
NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...