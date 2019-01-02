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Pakistan'da kömür madeninde patlama: 4 ölü

02 Ocak 2019 Çarşamba 08:36
Pakistan'da kömür madeninde patlama: 4 ölü

KARAÇİ (AA) - Pakistan'ın güneybatısındaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Geo News'in haberine göre, Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya yaklaşık 155 kilometre uzaklıktaki Loralai bölgesine bağlı Chamalang'daki bir kömür madeninde patlama meydana geldi.

Yetkililer, gaz kaçağından kaynaklandığı sanılan patlamada 4 madencinin öldüğünü, 1 madencinin de yaralandığını aktardı.

Patlamada yaşamını yitiren ve yaralanan madencilerin aynı aileden olduğu kaydedildi.

Pakistan Maden İşçileri Federasyonundan yapılan açıklamada da zeminin güçsüz olması, zehirli gazların ortaya çıkması ve kömür tozunun yanması gibi nedenlerle bölgede çok sayıda maden kazasının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede kömür madeni kazalarında her yıl ortalama 100 ila 200 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 08:36
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