Pakistan’da kız okuluna TİKA’dan kütüphane ve park

Pakistan’da bulunan Garibabad Kız Okulu’na Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kütüphane ve oyun parkı yapıldı. Ülkenin 2 milyon nüfuslu Ravalpindi kentinde bulunan okulun, hemen yanındaki askeri bir tesis nedeniyle fiziki kapasitesinin büyütülemediğini belirten TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, okula konteyner kütüphane yapıldığını söyledi. Talebin okul yöneticilerinden geldiğini dile getiren Aktuna, konteyner kütüphanede, okuma ve kütüphanecilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için her türlü imkanın bulunduğunu ifade etti.