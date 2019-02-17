Pakistan’da kedi ve köpekler güzelliklerini sergiledi Pakistan’da düzenlenen bir etkinlikte kedi ve köpekler güzelliklerini sergiledi.

Pakistan’da düzenlenen bir etkinlikte kedi ve köpekler güzelliklerini sergiledi.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde aralarında sürüngenlerin de bulunduğu 25 hayvan türünün katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 200 hayvanın katıldığı etkinlikte kediler ve köpekler için güzellik yarışması düzenlendi. Etkinlik kapsamında, kediler, kuşlar, sürüngenler ve köpekler sahipleriyle birlikte gösteri gerçekleştirdi. Aslanlar ve atlar ise ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

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