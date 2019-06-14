0553 313 94 23

Pakistan'da İslamabad Belediyesine "kuş kafesi" soruşturması

Cumhurbaşkanlığında hizmete girmesi planlanan hayvanat bahçesi için yaklaşık 2 milyon Pakistan rupisi değerinde kuş kafesi ihalesine çıkan İslamabad Belediyesine soruşturma açıldı

14 Haziran 2019 Cuma 15:53
Pakistan'da İslamabad Belediyesine "kuş kafesi" soruşturması

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İslamabad Belediyesi tarafından cumhurbaşkanlığı bahçesinde kurulması planlanan hayvanat bahçesine yerleştirilmek üzere açılan yaklaşık 2 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 75 bin lira) değerindeki kuş kafesi ihalesini iptal ederek belediyeye soruşturma başlattı.

Geo News haber sitesinde çıkan haberin ardından siteye bugün açıklama yapan Pakistan Cumhurbaşkanlığı, İslamabad Belediyesinin Macaw türü papağanlar için kafesler yapmak üzere ihale ilanı verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığında kurulması planlanan mini hayvanat bahçesinde yer alacak kafeslerin toplam değerinin 1 milyon 948 bin Pakistan rupisi olduğu belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, ihale ilanının derhal geri çekilmesi ve gerekli soruşturmanın başlatılması emrini verdi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ihale ilanının Cumhurbaşkanlığı ve gerekli üst birimlerden izin alınmadan verildiği kaydedildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:53
  1. pakistan
  2. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orka'dan Babalar Günü'ne "esprili" yaklaşım
    1. Orka'dan Babalar Günü'ne "esprili"..
    2. Üniversite öğrencilerinden çevre için..
    3. Başkan Özcan öğrencilerin karne..
    4. Murat Alan'a saldırıya ilişkin 4 gözaltı
    5. Çalıntı otolara sahte plaka basan iş..
    6. Sri Lanka'daki terör saldırılarının 5..
    7. TOKİ teslim tarihleri 2019 | TOKİ..
    8. Eyyübiye’dehalk günü düzenledi
    9. Paolo Maldini, Milan’ın yeni teknik..
    10. Yarışmada kazandığı yarım altını..
    11. Aksa Çoruh Elektrik'ten karne hediyesi
    12. Antalya’da oltaya takılan vantuz..
    13. Orgeneral Güler'den tazminat davası
    14. "Borsada Katarlı çıkışı yok, girişi var"
    15. Servis şoförlerinin plaka tahdidi..
    16. 15 Temmuz şehidinin babası vefat etti
    17. Karaköprü’de nesli tükenmekte olan çöl..
    18. İki ören yerinden 1 ayda 1 milyon 875..
    19. Şişli’de evi yanan engelli kadını ve..
    20. Böyle sömürüyorlar! Siyonist İsrail..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...