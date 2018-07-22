0553 313 94 23

Pakistan'da iktidar partisine şok! Müebbet hapse mahkum edildi

Pakistan'da iktidar partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın önde gelen isimlerinden olan Hanif Abbasi, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:05
Pakistan'da iktidar partisine şok! Müebbet hapse mahkum edildi

Pakistan'da iktidar partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) önde gelenlerinden Hanif Abbasi, uyuşturucu üretiminde kullanılan 500 kilogram "efedrin" maddesini yasa dışı yollarla sattığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edildi.

Aynı zamanda milletvekili adayı da olan Abbasi, genel seçimlerden 4 gün önce alınan karar sonucunda tutuklanarak Adiala Cezaevi'ne gönderildi.

Ravalpindi'den milletvekili adayı olan Abbasi hakkında 2010 yılında uyuşturucu madde üreten kişilere efedrin maddesi sattığı gerekçesiyle 2012 yılında dava açılmıştı.

CEZA ALMASI ELEŞTİRİLDİ

İlaç şirketi sahibi Abbasi ve kardeşinin de aralarında bulunduğu bazı şirket çalışanları hakkında açılan dava sonucunda Abbasi'ye ömür boyu hapis ve 1 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 50 bin lira) para cezası verildi.

Abbasi'nin seçime 4 gün kala hapis cezası almasını eleştiren PML-N lideri Şahbaz Şerif, "Bu karar PML-N'ye uygulanan ayrımcılığın açık bir göstergesi." diye konuştu.

PML-N iktidarında başbakanlık yapan Şahid Hakan Abbasi de bu kararın seçimleri tartışmalı hale getirdiğini belirtti.

Pakistan Tahrik-i İnsaf ve Avami Müslüman Ligi partileri ise yaptıkları açıklamalarda hapis cezası kararından memnun olduklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 15:05
  1. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz
  2. Hanif Abbasi
  3. efedrin
  4. Adiala Cezaevi
  5. Şahbaz Şerif

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 yıl sonra nikah kıydılar, evlendirme salonuna ambulansla geldiler!
    1. 15 yıl sonra nikah kıydılar,..
    2. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
    3. Safiye İnci tutuklandı!
    4. Pakistan'da iktidara şok!
    5. Pişkinlikte son nokta! Cezaevinden..
    6. Motosiklet ile otomobil çapıştı: 1..
    7. Balıkçı teknesi alabora oldu, patron..
    8. Türk Tarih Kurumundan 'Ermeni..
    9. KPSS'de ikinci oturum başladı
    10. ABD'yle kriz patlak verdi, Rus 'Kızıl..
    11. Ülkede flaş karar! Komünizm'i..
    12. Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak..
    13. Dağcıların imdadına Mehmetçik yetişti
    14. Gemiden kaçan Angusu denizde kestiler!
    15. '7' numaranın yeni sahibi belli oldu
    16. D-100 karayolunda araç yangını! Trafik..
    17. Antalya'da korkutan orman yangını
    18. Konyaspor'dan Eduard Sobol bombası!
    19. Mesut Özil geri adım atmadı: Bugün..
    20. İlişkileri açığa çıktı! Bakın Adnan..
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ODTÜ’lülere destek Safiye’ye linç! O zaman sıkı durun...
    ODTÜ’lülere destek Safiye’ye linç! O zaman sıkı durun...
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?