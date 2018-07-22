Pakistan'da iktidar partisine şok! Müebbet hapse mahkum edildi

Pakistan'da iktidar partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) önde gelenlerinden Hanif Abbasi, uyuşturucu üretiminde kullanılan 500 kilogram "efedrin" maddesini yasa dışı yollarla sattığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edildi.

Aynı zamanda milletvekili adayı da olan Abbasi, genel seçimlerden 4 gün önce alınan karar sonucunda tutuklanarak Adiala Cezaevi'ne gönderildi.

Ravalpindi'den milletvekili adayı olan Abbasi hakkında 2010 yılında uyuşturucu madde üreten kişilere efedrin maddesi sattığı gerekçesiyle 2012 yılında dava açılmıştı.

CEZA ALMASI ELEŞTİRİLDİ

İlaç şirketi sahibi Abbasi ve kardeşinin de aralarında bulunduğu bazı şirket çalışanları hakkında açılan dava sonucunda Abbasi'ye ömür boyu hapis ve 1 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 50 bin lira) para cezası verildi.

Abbasi'nin seçime 4 gün kala hapis cezası almasını eleştiren PML-N lideri Şahbaz Şerif, "Bu karar PML-N'ye uygulanan ayrımcılığın açık bir göstergesi." diye konuştu.

PML-N iktidarında başbakanlık yapan Şahid Hakan Abbasi de bu kararın seçimleri tartışmalı hale getirdiğini belirtti.

Pakistan Tahrik-i İnsaf ve Avami Müslüman Ligi partileri ise yaptıkları açıklamalarda hapis cezası kararından memnun olduklarını kaydetti.