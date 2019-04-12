Pakistan’da ikinci patlama: 2 ölü, 10 yaralı

Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’nin Çaman kentinde bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’nin Çaman kentindeki bir caddede bomba yüklü bir motosikletin uzaktanpatlatılması sonucu 2 kişinin yaşamınıyitirdiği ve en az 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Patlamanın bölgede görev alan Sınır Piyadeleri’nin aracının geçmesi esnada meydana geldiği, yaşamını yitiren iki kişinin sivil olduğu belirtildi. Yaralanan sivillerin ve askerlerin bölgedeki hastanelere tahliye edildiği aktarılırken patlama sonrası caddedeki pek çok dükkanın da ağır hasar aldığı kaydedildi. Patlama sonrası bölge trafiğe kapatırken güvenlik güçlerinin olay hakkındaki soruşturmasının devam ettiği bildirildi. Saldırının arkasında kimin olduğuna dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Sabah saatlerinde Belucistan Eyaleti’nin bir diğer şehri Ketta’daki bir pazar yerinde meydana gelen saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmişti.